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O ülkede yeni dönem başladı! Şi Cinping'in ölünceye kadar iktidarda kalabilir

Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamayla dünya devinin başındaki Şi, ikinci dönem devlet başkanlığına seçildi

O ülkede yeni dönem başladı! Şi Cinping'in ölünceye kadar iktidarda kalabilir

Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamayla dünya devinin başındaki Şi, ikinci dönem devlet başkanlığına seçildi

17 Mart 2018 Cumartesi 08:35
O ülkede yeni dönem başladı! Şi Cinping'in ölünceye kadar iktidarda kalabilir
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ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk  Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet  başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin  katıldığı oylamada Şi Cinping oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet  Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla  mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet  başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang  kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal  Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının  ikinci dönemine resmen başladı.

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde  başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan  yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören  anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem  görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna  gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı  görevlerini de üstleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi,  Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan  devralmıştı.

Çin'de kabine yapısında revizyon

Çin Devlet Konseyince, ÇUHK'de 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları  kapsamında kabul edilerek kanunlaşan "Kurumsal Reform Taslağı"na göre, yeni  kabine 26 bakanlık ve komisyondan oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yapılan reformla hükümetin hizmet odaklı, daha etkili ve etkin yapıda  olacağı belirtilirken, reform çevresinde kabineden 15 bakan veya bakan yardımcısı  seviyesinde birimin çıkarılacağı kaydedildi. Ayrıca reform ile yetkililerin risk  önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin kontrol altına alınması gibi konulara  öncelik verdiği dile getirildi.

Yeni kurulan bakanlık ve komisyonlar; Doğal Kaynaklar Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi  Bakanlığı, Ekolojik Çevre Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip  Askerler Bakanlığı olarak açıklanırken, Çevre Koruma Bakanlığı, Devlet İş  Güvenliği İdaresi, Tıp ve Sağlık Reformu Gözetleme ve Yönetim Ofisi, İş  Güvenliği, Sağlık Denetimi ve İdaresi, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama  Komisyonunun ise lağvedileceği belirtildi.

Ayrıca yeni kurulan bakanlıklara, mevcut ve lağvedilecek bakanlık ile  komisyonların sorumluluklarının bir kısmı ya da tamamı devredilecek.


Kabinede yer alacak bakanlık ve komisyonlar şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve  Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi,  Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Etnik İşler Komisyonu, Kamu Güvenlik  Bakanlığı, Devlet Güvenlik Bakanlığı, Vatandaşlık İşleri Bakanlığı Adalet  Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doğal  Kaynaklar Bakanlığı, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma  Bakanlığı, Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım ve Taşra İşleri Bakanlığı, Ticaret  Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip  Askerler Bakanlığı, Acil Durum Yönetim Bakanlığı, Çin Merkez Bankası, Ulusal  Saymanlık Ofisi."

Ülkede 1982'de 43 bakanlık ve komisyondan oluşan devlet kabinesi söz  konusu reformla 8'inci kez yeniden yapılandırılıyor.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:19
Anahtar Kelimeler:
çinÇin Ulusal Halk Kongresişi
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