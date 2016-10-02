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O ülkede utanç oylaması!

Avrupa Birliği (AB) kotaları çerçevesinde payına düşen bin 294 sığınmacıyı kabul etmek istemeyen Macaristan'da düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı

O ülkede utanç oylaması!

Avrupa Birliği (AB) kotaları çerçevesinde payına düşen bin 294 sığınmacıyı kabul etmek istemeyen Macaristan'da düzenlenen referandumda oy verme işlemi başladı

02 Ekim 2016 Pazar 12:02
O ülkede utanç oylaması!
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ÜLKEDE, 8 milyon 272 bin 625 kayıtlı seçmen, başkent Budapeşte ve  diğer kentlerde kurulan 10 bin 331 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.Ana muhalefetteki Macaristan Sosyalist Partisi'nin yanı sıra (MSZP)  birçok muhalefet partisinin boykot ettiği referandumda hükümet partisi Fidesz ve  muhalefetteki Jobbik, seçmenlerine, referandumda yöneltilen "AB'nin, Macar  vatandaşı olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a  yerleştirmesine karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır" oyu  vermesi çağrısı yapıyor. 
Ulusal Seçim Ofisi, referandumun geçerli olabilmesi için 4 milyon 136  bin 313 oy kullanılmasına ihtiyaç olduğunu ve yurt dışında kayıtlı yaklaşık 270  bin seçmenden 121 bininin oy kullandığını açıkladı. 
Referandum öncesi araştırma şirketlerinin yaptığı son anketler,  katılımın yüzde 50 civarında olduğunu gösteriyor.AB'nin 160 bin sığınmacıyı üye ülkeler arasında belirli kotalarla  dağıtma planında, sadece bin 294 sığınmacı kabul etmesi gereken Macaristan'da  hükümet 24 Şubat'ta referandum kararı almış, "Avrupa Birliği'nin, Macar vatandaşı  olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a yerleştirmesine  karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltileceğini açıklamıştı.
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Son Güncelleme: 02.10.2016 12:04
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABMacaristan Sosyalist Partisi
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