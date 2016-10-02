O ülkede utanç oylaması!

ÜLKEDE, 8 milyon 272 bin 625 kayıtlı seçmen, başkent Budapeşte ve diğer kentlerde kurulan 10 bin 331 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a (TSİ 20.00) kadar sürecek.Ana muhalefetteki Macaristan Sosyalist Partisi'nin yanı sıra (MSZP) birçok muhalefet partisinin boykot ettiği referandumda hükümet partisi Fidesz ve muhalefetteki Jobbik, seçmenlerine, referandumda yöneltilen "AB'nin, Macar vatandaşı olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a yerleştirmesine karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır" oyu vermesi çağrısı yapıyor.

Ulusal Seçim Ofisi, referandumun geçerli olabilmesi için 4 milyon 136 bin 313 oy kullanılmasına ihtiyaç olduğunu ve yurt dışında kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenden 121 bininin oy kullandığını açıkladı.

Referandum öncesi araştırma şirketlerinin yaptığı son anketler, katılımın yüzde 50 civarında olduğunu gösteriyor.AB'nin 160 bin sığınmacıyı üye ülkeler arasında belirli kotalarla dağıtma planında, sadece bin 294 sığınmacı kabul etmesi gereken Macaristan'da hükümet 24 Şubat'ta referandum kararı almış, "Avrupa Birliği'nin, Macar vatandaşı olmayan kişileri, Ulusal Meclisin onayı olmadan Macaristan'a yerleştirmesine karar vermesini kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltileceğini açıklamıştı.

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