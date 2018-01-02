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O ülkede şok! Bakanın yetkisi alındı

Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un bakan atama yetkisini geçici olarak askıya aldığı bildirildi

O ülkede şok! Bakanın yetkisi alındı

Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un bakan atama yetkisini geçici olarak askıya aldığı bildirildi

02 Ocak 2018 Salı 23:20
O ülkede şok! Bakanın yetkisi alındı
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MOLDOVA basınındaki haberlere göre, mahkeme, Cumhurbaşkanı Dodon’un  bakanları atama hakkının geçici durdurulmasını kararlaştırdı.
 
Karar, Dodon’un bakanlıklara  yeni atanan isimleri reddetmesinden  sonra hükümetin Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine alındı.
Dodon'dan tepki
 
Cumhurbaşkanı Dodon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara tepki  göstererek, "Bu, demokratik olduğunu iddia eden bir devlet için utanç verici ve  üzücü bir son." ifadesini kullandı.
 
Moldova hükümeti, 22 Aralık’ta boşalan bakanlıklar için bazı isimleri  Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a sunmuştu. 28 Aralık’ta hükümetin kabine listesini  Dodon’un tekrar reddetmesi üzerine hükümet Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı İgor DodonMoldova Anayasa Mahkemesi
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