O ülkede otele bombalı ve silahlı saldırı

Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

O ülkede otele bombalı ve silahlı saldırı
banner404

AA muhabirine açıklamada bulunan bölgedeki güvenlik kaynakları,  bombalı saldırının ardından otele giren silahlı kişilerin güvenlik güçleriyle  çatışmayı sürdürdüğünü ve otelde rehin tutulan kişileri kurtarma çabalarının  devam ettiğini belirtti.
İlk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.
 
Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı  milletvekillerinin yerel seçimlere ilişkin otelde istişare toplantısında olduğu  öğrenildi.
 

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 20:36
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü
Limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479