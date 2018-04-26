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O ülkede ilahiyat okulu açılacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

O ülkede ilahiyat okulu açılacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

26 Nisan 2018 Perşembe 08:03
O ülkede ilahiyat okulu açılacak
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 MARMARA Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da  İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Marmara  Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İslami  ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 Mart 2018 tarihli  yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesine göre  verildi.

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Marmara Üniversitesi RektörlüğüFransada İslami Ilimler-ilahiyat Alanında Akademik Birim
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