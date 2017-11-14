Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.076
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1152
EURO
4.5837
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

O ülkede darbe! Tanklar başkente ilerliyor...

Devlet başkanı yardımcısı Emmerson'ın görevden alınmasının ardından tanklar ordu tarafından başkente yönlendirildi

O ülkede darbe! Tanklar başkente ilerliyor...

Devlet başkanı yardımcısı Emmerson'ın görevden alınmasının ardından tanklar ordu tarafından başkente yönlendirildi

14 Kasım 2017 Salı 20:18
O ülkede darbe! Tanklar başkente ilerliyor...
banner404

GÖRGÜ tanığı Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye 20 kilometre mesafede iki tankın ana yol kenarında durduğunu bildirdi. Askerler gazetecilerle ile konuşmayı reddetti.

Zimbabwe'nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, kendisinden sonra devlet başkanlığına geleceği düşünülen Emmerson Mnangagwa'yı 6 Kasım'da görevden aldı. 75 yaşındaki Emmerson ülkenin 1970'li yıllardaki bağımsızlık savaşı gazileri arasında yer alıyor.

Emmerson'ın görevden alınmasının ardından Mugabe'nin yerine geçebilecek tek kişinin 52 yaşındaki eşi Grace olduğu düşünülüyor.

Zimbabwe ordusunun başında bulunan Constantino Chiwenga, dün bağımsızlık savaşı gazilerinin tasfiyesinin sürmesi halinde siyasi yönetime müdahale edebileceğini ifade ederek daha önce görülmemiş bir tehditte bulunmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Afrika ülkesin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan flaş açıklama: Türk akımını riske atar...
Rusya'dan flaş açıklama: Türk akımını riske atar...
Skandal iddia! DEAŞ'ı koruyorlar
Skandal iddia! DEAŞ'ı koruyorlar
İbadi'den flaş açıklama! Ele geçireceğiz
İbadi'den flaş açıklama! Ele geçireceğiz

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim