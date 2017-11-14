O ülkede darbe! Tanklar başkente ilerliyor...

Zimbabwe ordusunun başında bulunan Constantino Chiwenga, dün bağımsızlık savaşı gazilerinin tasfiyesinin sürmesi halinde siyasi yönetime müdahale edebileceğini ifade ederek daha önce görülmemiş bir tehditte bulunmuştu.

Emmerson'ın görevden alınmasının ardından Mugabe'nin yerine geçebilecek tek kişinin 52 yaşındaki eşi Grace olduğu düşünülüyor.

GÖRGÜ tanığı Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye 20 kilometre mesafede iki tankın ana yol kenarında durduğunu bildirdi. Askerler gazetecilerle ile konuşmayı reddetti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.