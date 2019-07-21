O ülkede bombalı saldırı: 4 ölü!

AFGANİSTAN'IN güneydoğusundaki Paktia eyaletinin başkenti Gardez'de, bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.



Vali Vekili Abdul Wali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin Gardez Devlet Hastanesinin yakınlarında bir araca koydukları bombayı infilak ettirdiğini belirtti.

Bombalı saldırının, yerel güvenlik gücü komutanı Aziz Ahmad'i hedef aldığını söyleyen Wali, olayda Ahmad, şoförü ve diğer 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Afganistan'da temmuzda artan şiddet olaylarında, 20 günde 160'tan fazla kişi öldü.

