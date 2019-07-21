O ülkede bombalı saldırı: 4 ölü!

Paktia eyaletinde bombalı araçla düzenlenen saldırı, yerel bir güvenlik gücü komutanını hedef aldı

O ülkede bombalı saldırı: 4 ölü!
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AFGANİSTAN'IN güneydoğusundaki Paktia eyaletinin başkenti  Gardez'de, bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. 
 
Vali Vekili Abdul Wali, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  teröristlerin Gardez Devlet Hastanesinin yakınlarında bir araca koydukları  bombayı infilak ettirdiğini belirtti.
Bombalı saldırının, yerel güvenlik gücü komutanı Aziz Ahmad'i hedef  aldığını söyleyen Wali, olayda Ahmad, şoförü ve diğer 2 kişinin hayatını  kaybettiğini bildirdi.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
Afganistan'da temmuzda artan şiddet olaylarında, 20 günde 160'tan  fazla kişi öldü.
 

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