O ülkede bombalı saldırı: 12 ölü!

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi

O ülkede bombalı saldırı: 12 ölü!
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GAZNE Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin  merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı  düzenlendiğini söyledi.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini  ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.
Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.
 
Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların  çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.
 
Saldırıyı Taliban üstlendi.
 
Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li  yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk  gelmesi dikkati çekti.
 

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