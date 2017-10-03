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O ülkede ambulans uçak düştü: 5 ölü

Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

O ülkede ambulans uçak düştü: 5 ölü

Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

03 Ekim 2017 Salı 19:49
O ülkede ambulans uçak düştü: 5 ölü
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KAZAKİSTAN İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Basın  Sözcüsü Ruslan İmankulov, yaptığı açıklamada, Almatı eyaletinin İliysk ilçesinde  AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini  belirtti.
 
İmankulov, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini belirtirken,  kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AmbulansKazakistanAlmatı-Çimkent
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