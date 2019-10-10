O ülke Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi!
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir" dedi.
DÜNYA 10.10.2019, 16:19
Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü siyasi çözüme yönelik adımlarının Pakistan tarafından desteklendiğini açıkladı.Faysal, "3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını tebrik ediyoruz ve Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı. Faysal, Pakistan'ın Suriye'de siyasi çözüme ilişkin umutlu olduğunu belirterek, "Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve en kısa zamanda tüm taraflarla bölge ülkelerinin bir araya gelerek sorunun siyasi yollarla çözülmesine ilişkin umudunu korumaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
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