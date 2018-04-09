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O ülke, Duma'da yaşanan kimyasal saldırıyı kınadı

Kanada, Esed rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği ve 78 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı kınadı

O ülke, Duma'da yaşanan kimyasal saldırıyı kınadı

Kanada, Esed rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği ve 78 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı kınadı

09 Nisan 2018 Pazartesi 08:17
O ülke, Duma'da yaşanan kimyasal saldırıyı kınadı
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KANADA Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada,  Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanımından dehşete düştüklerini  belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Kalplerimiz, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri  ile beraber. Esed rejiminin tekrarlanan kimyasal silah kullanımı, bağımsız  uluslararası araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından doğrulandı. Bu, yerel halkı  zorla teslim olmaya zorlamak için uygulanan bilinçli bir stratejinin parçasıdır.  Kanada, Esed rejimini ve destekçileri olan Rusya ve İran'ı sivilleri bilinçli  olarak hedef alan saldırıları gerekçesiyle kınamaktadır. Kimyasal silah  saldırıları bir savaş suçudur. Kanada, uluslararası ortaklarının yanı sıra bu  vahşetlerin sorumlularının hesap vermeleri için çabalarını tüm imkanlarıyla  sürdürecektir. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmeli ve masum sivillerin  katliamı sona ermeli.”

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Esed RejimiDoğu GutaKanadaKİMYASAL SALDIRI
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