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O Ses yarışmasıyla ünlenmişti, eski koca kurbanı oldu

Türkiye'de de yayınlanan O Ses Türkiye'nin Kamboçya'daki versiyonuna katılan şarkıcı San Sreylai önceki gün başkent Phnom Penh'te yaşanan silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti

O Ses yarışmasıyla ünlenmişti, eski koca kurbanı oldu

Türkiye'de de yayınlanan O Ses Türkiye'nin Kamboçya'daki versiyonuna katılan şarkıcı San Sreylai önceki gün başkent Phnom Penh'te yaşanan silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti

20 Ekim 2017 Cuma 16:26
O Ses yarışmasıyla ünlenmişti, eski koca kurbanı oldu
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KAMBOÇYA'NIN popüler programlarından "O Ses"e katılan ve kendine geniş bir hayran kitlesi elde eden San Sreylai, önceki gün silahlı saldırıya uğradı.  Kamboçya'nın başkenti  Phnom Penh'te yaşanan saldırıda 23 yaşındaki şarkıcıyı eski eşinin vurduğu ve daha sonra da intihar ettiği öğrenildi.

BU KEZ CİNAYET HABERİYLE GÜNDEM OLDU

Türkiye'de olduğu kadar tüm dünyada da hatrı sayılır bir kitle tarafından takip edilen 'O Ses' yarışması bu kez bir cinayet haberiyle dünya manşetlerine taşındı.  Kamboçya'nın popüler programlarından "O Ses"e katılan ve kendine geniş bir hayran kitlesi elde eden San Sreylai, önceki gün silahlı saldırıya uğradı.  Kamboçya'nın başkenti  Phnom Penh'te bir güzellik merkezinde yaşanan saldırıda 23 yaşındaki Sreylai'yi öldüren kişinin 53 yaşındaki eski kocası Chey Rin olduğu tespit edildi. Genç kadını vurduktan sonra namluyu kendine doğrultan Rin'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI

Geçtiğimiz yıl yarışmada finale kalan Sreylai'nin kocasından boşandığı ve ikilinin evli kaldığı sürede de sürekli tartıştığı belirtildi. Güzellik merkezinin girişinde yaşanan arbede sonrasında saldırının yaşandığı kaydedilirken görgü tanıkları 3-4 el ateş edildiğini de ifade etti.

ÇİFTİN 2 ÇOCUĞU VARDI

Çiftin 2 çocuğu olduğu kaydedilirken Sreylai'nin ablası San Kongkea, "O Ses  Kamboçya'ya katıldıktan sonra ayrıldılar. Rin çok kıskançtı ve ilişkileri gittikçe daha da kötü oldu" dedi.

"YARIŞMAYA KATILMASINI İSTEMEZDİ"

Sreylai'nin arkadaşı olan Dara ise  İngiltere'nin çok satan gazetelerinden  The Sun'a yaptığı açıklamada "Eşi, şarkı yarışmalarına katılmasını istemezdi. O Ses'ten sonra sürekli kavga ettiler. Evlerini ayırdılar ama sürekli taciz ediyor ve rahatsızlık yaşatıyordu" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 20.10.2017 16:29
Anahtar Kelimeler:
O SesTürkiyeKadın CinayetiESKİ KOCA KURBANI
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