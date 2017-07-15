O plajda feci ölüm

HOLLANDA'YA bağlı Karayip adası Saint Martin’de yıllardan beri kalkış yapan uçaklarla tehlikeli bir oyun oynayan turistlerden biri bu oyunun kurbanı oldu. Dünyada uçakların insanlara en yakın iniş-kalkış yaptığı yer olarak bilinen havalimanında turistler uyarı levhalarına karşın, pisti çevreleyen tellere asılarak adrenalin patlaması yaşatan bir eğlenceyi test ediyorlar. Kalkış yapmakta olan uçakların jet motorları bir anda ateşlendiğinde ortaya çıkan basınç ve itiş gücü tellere tutunan turistleri o anda havaya kaldırıp uçuruyor. Sıkı tutunamayan kişiler o anda havalanıp sert şekilde yere düşerek çeşitli yerlerinden yaralanıyor. İşte benzer bir olay da önceki gün gerçekleşti. Princess Juliana Havalimanı’ndan kalkış yapan uçağın jet motorunun şiddeti, ailesiyle birlikte Karayip tatiline çıkan Yeni Zelandalı Gayleen McEwan’ın ayaklarını yerden kesti ve yere savurdu. Kafasını kaldırıma çarpan dolar milyoneri kadın hayatını kaybetti.