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O plajda feci ölüm

Karayipler’de havalimanı pistine yakınlığıyla ünlü plajda, uyarılara aldırmayan kadın turist, jet motorunun basınç etkisiyle savrulup öldü

O plajda feci ölüm

Karayipler’de havalimanı pistine yakınlığıyla ünlü plajda, uyarılara aldırmayan kadın turist, jet motorunun basınç etkisiyle savrulup öldü

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:18
O plajda feci ölüm
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HOLLANDA'YA bağlı Karayip adası Saint Martin’de yıllardan beri kalkış yapan uçaklarla tehlikeli bir oyun oynayan turistlerden biri bu oyunun kurbanı oldu. Dünyada uçakların insanlara en yakın iniş-kalkış yaptığı yer olarak bilinen havalimanında turistler uyarı levhalarına karşın, pisti çevreleyen tellere asılarak adrenalin patlaması yaşatan bir eğlenceyi test ediyorlar. Kalkış yapmakta olan uçakların jet motorları bir anda ateşlendiğinde ortaya çıkan basınç ve itiş gücü tellere tutunan turistleri o anda havaya kaldırıp uçuruyor. Sıkı tutunamayan kişiler o anda havalanıp sert şekilde yere düşerek çeşitli yerlerinden yaralanıyor. İşte benzer bir olay da önceki gün gerçekleşti. Princess Juliana Havalimanı’ndan kalkış yapan uçağın jet motorunun şiddeti, ailesiyle birlikte Karayip tatiline çıkan Yeni Zelandalı Gayleen McEwan’ın ayaklarını yerden kesti ve yere savurdu. Kafasını kaldırıma çarpan dolar milyoneri kadın hayatını kaybetti. 

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Son Güncelleme: 15.07.2017 10:52
Anahtar Kelimeler:
KarayiplerSaint MartinPrincess Juliana Havalimanı
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