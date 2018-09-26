O olayda kriz çıkartacak flaş iddia!

Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirlediği düşünülen Rusya vatandaşlarından birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yaptığı öne sürüldü

O olayda kriz çıkartacak flaş iddia!
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SKY News televizyonu, İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği  şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri  istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği 2 şüpheliden birinin  Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu ileri sürdü. Polis, Chepiga'yı daha önce  Ruslan Borişov olarak teşhis etmişti.
Habere göre, GRU'dan albay rütbesiyle görev yapan Chepiga,  çatışmaların yaşandığı dönemde Çeçenistan ve Ukrayna'da da çalışmıştı.
 
Sky News, 39 yaşındaki Chepiga'nın Rusya'nın en yüksek devlet nişanı  "Rusya Federasyonu Kahramanı"nı da aldığını iddia etti.
 
"Skripal" olayı
 
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında  ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan  Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde  geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.
 
Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve  Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği  belirtilmişti.
 
İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak 2 Rusya vatandaşının  fotoğraflarını yayımlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov  olarak açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin  tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı  sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.
 
İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia  etmişti.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 23:19
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