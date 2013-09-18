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O köy geri verildi

35 yıl önce isgal edi,len köy geri verildi

O köy geri verildi

35 yıl önce isgal edi,len köy geri verildi

18 Eylül 2013 Çarşamba 09:40
O köy geri verildi
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İSRAİL'İN 35 yıl önce Filistinliler'den alınarak yerleşim yerleri yapılan Batı Şeria'daki Burka Köyü, Filistinliler'e geri verildi.

1978 yılında Filistinliler'e ait olan Kuzey Batı Şeria'daki Burka Köyü, tekrar eski sahiplerine dönecek.  İsrail işgal ettikten sonra Yahudi yerleşimciler için bir bölge haline getirilen bu köyün Filistinliler'e geri verilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

MAHKEME BASKILARI DİNLEMEDİ

İsrail'deki aşırı sağcı partilerin de yoğun baskısına karşı mahkeme bölgenin gerçek sahiplerine bu toprakların iade edilmesi kararını verdi .

İSRAİL - FİLİSTİN İLİŞKİLERİNDE BİR İLK

Mahkemenin kararıyla İsrail'in Batı Şeria'da ilk işgal ettiği yerlerden biri olan köy, sahiplerine iade edilecek. Bu uygulama gerçekleşirse İsrail ve Filistin ilişkilerinde de bir ilk olacak.

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Son Güncelleme: 18.09.2013 09:43
Anahtar Kelimeler:
IsrailFilitinIşgalKöy
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