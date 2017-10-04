Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103908
ALTIN
146.036
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7282
EURO
4.1959
04 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
04 Ekim 2017 Yeni Alanya...
04 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
4 Ekim Günlük Burç Yorumu
En sinsi öldüren hastalık: Aort anevrizması
En sinsi öldüren hastalık: Aort...
banner468

O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor

Irak Kerkük'ün batısındaki Havice'nin terör örgütü IŞİD'den tamamen geri alınmak üzere olduğunu duyurdu, final saldırısı bugün yapılıyor. 19 Eylül'de başlatılan operasyon iki haftada tamamlanmış olacak. Katil sürüsü halihazırda Irak topraklarında elinde tuttuğu en önemli merkezi de kaybediyor

O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor

Irak Kerkük'ün batısındaki Havice'nin terör örgütü IŞİD'den tamamen geri alınmak üzere olduğunu duyurdu, final saldırısı bugün yapılıyor. 19 Eylül'de başlatılan operasyon iki haftada tamamlanmış olacak. Katil sürüsü halihazırda Irak topraklarında elinde tuttuğu en önemli merkezi de kaybediyor

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:06
O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor
banner404

TERÖR örgütü IŞİD, Irak topraklarından resmen siliniyor. Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki Havice'nin bugün tamamen geri alınmasının beklendiğini duyurdu. Teröristlere son darbeyi vuracak saldırı, bu sabah başladı.
 
19 Eylül'de başlayan operasyon, iki haftada tamamlanmış olacak. Güney cephesinden ilerleyen Irak askerleri, dün Havice'ye çok yaklaştıklarını duyurmuştu.
 
Amerikan Associated Press (AP) foto muhabiri Bram Janssen, Havice'den kaçmak zorunda kalan sivillerin fotoğraflarını çekti. Erkekler ve kadınların ayrıldığı merkezde erkeklerin gözleri bağlanıyor, güvenlik taramasından geçiriliyorlar.
 
Ordu birliklerinin geçen yıl 17 Ekim'de başlattığı harekât bu yıl 9 Temmuz'da sona ermiş ve teröristlerin elindeki en büyük kent Musul kurtarılmıştı. Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer ise Ağustos'ta geri alınmıştı.
 
Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.
 
Havice'nin kurtarılmasıyla teröristlerin kontrolünde yalnızca Suriye sınırındaki El Kaim ve çevresi kalmış oldu. Binlerce militanı öldürülen örgütün yıl sonuna kadar tamamen kökünün kazınacağı tahmin ediliyor.
 
Suriye'de de kökü kazınıyor
 
Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'da aylardır kuşatma altında tutulan terör örgütü, kenti yitirmek üzere. Irak sınırına yakın Deyr ez Zor'un da birkaç gün içinde tamamen geri alınması bekleniyor.
 
Rusya, Eylül ayı içerisinde Suriye'de IŞİD'in kontrolünde yalnızca 27 bin kilometrekarelik bir alan kaldığını duyurmuştu.
 
Üç yılı aşkın süredir yüzünü kimsenin görmediği IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait yeni ses kaydı geçen hafta yayınlandı. Bağdadi, kayıtta militanlarından Batılı ülkelere daha fazla saldırı düzenlemelerini istiyor.
 
5 kıta, 30'u aşkın ülke
 
IŞİD, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü bulan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.
 
Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükHaviceIŞİD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran
MOSSAD Başkanı: Hedefimiz İran
Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!
Las Vegas saldırganının otel odasındaki o fotoğrafı ortaya çıktı!
ABD'den Talabani'nin ölümü için taziye mesajı
ABD'den Talabani'nin ölümü için taziye mesajı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim