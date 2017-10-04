O bölge kurtarıldı! Ve savaş bitiyor

TERÖR örgütü IŞİD, Irak topraklarından resmen siliniyor. Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki Havice'nin bugün tamamen geri alınmasının beklendiğini duyurdu. Teröristlere son darbeyi vuracak saldırı, bu sabah başladı.



19 Eylül'de başlayan operasyon, iki haftada tamamlanmış olacak. Güney cephesinden ilerleyen Irak askerleri, dün Havice'ye çok yaklaştıklarını duyurmuştu.



Amerikan Associated Press (AP) foto muhabiri Bram Janssen, Havice'den kaçmak zorunda kalan sivillerin fotoğraflarını çekti. Erkekler ve kadınların ayrıldığı merkezde erkeklerin gözleri bağlanıyor, güvenlik taramasından geçiriliyorlar.



Ordu birliklerinin geçen yıl 17 Ekim'de başlattığı harekât bu yıl 9 Temmuz'da sona ermiş ve teröristlerin elindeki en büyük kent Musul kurtarılmıştı. Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer ise Ağustos'ta geri alınmıştı.



Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.



Havice'nin kurtarılmasıyla teröristlerin kontrolünde yalnızca Suriye sınırındaki El Kaim ve çevresi kalmış oldu. Binlerce militanı öldürülen örgütün yıl sonuna kadar tamamen kökünün kazınacağı tahmin ediliyor.



Suriye'de de kökü kazınıyor



Suriye'de başkent ilan ettiği Rakka'da aylardır kuşatma altında tutulan terör örgütü, kenti yitirmek üzere. Irak sınırına yakın Deyr ez Zor'un da birkaç gün içinde tamamen geri alınması bekleniyor.



Rusya, Eylül ayı içerisinde Suriye'de IŞİD'in kontrolünde yalnızca 27 bin kilometrekarelik bir alan kaldığını duyurmuştu.



Üç yılı aşkın süredir yüzünü kimsenin görmediği IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait yeni ses kaydı geçen hafta yayınlandı. Bağdadi, kayıtta militanlarından Batılı ülkelere daha fazla saldırı düzenlemelerini istiyor.



5 kıta, 30'u aşkın ülke



IŞİD, Mayıs ayından bu yana İspanya, İngiltere, Fransa, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'ü bulan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.



Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.