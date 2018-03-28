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O artık başka biri! Uzaya gitti geldi, DNA'sı değişti

NASA'da astronot olarak görev yapan Scott Kelly'nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra, DNA'sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı

O artık başka biri! Uzaya gitti geldi, DNA'sı değişti

NASA'da astronot olarak görev yapan Scott Kelly'nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra, DNA'sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı

28 Mart 2018 Çarşamba 12:32
O artık başka biri! Uzaya gitti geldi, DNA'sı değişti
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UZAYA Giden Astronotun DNA'sı Dönüşte İkiziyle Uyuşmadı 2 saat önce
NASA'da astronot olarak görev yapan Scott Kelly'nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra, DNA'sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.

 NASA, 2014 yılında başlattığı "Twin Study (İkiz Araştırması)" programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly'nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.

UZAYDA DNA'SI DEĞİŞTİ

Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly'nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly'nin DNA'sının değişmediğini ortaya çıkardı.

MARS GÖREVİNE KATKI SAĞLAYACAK

NASA Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

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