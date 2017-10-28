Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat!...
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor

İngiliz HMS Vigilant denizaltısındaki mürettebat teste sokuldu, kanında kokain bulunan dokuz denizci ordudan atıldı. Kaptan ve yardımcısının denizaltında görevli kadın askerlerle birlikte olduğu belirlendi

Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor

İngiliz HMS Vigilant denizaltısındaki mürettebat teste sokuldu, kanında kokain bulunan dokuz denizci ordudan atıldı. Kaptan ve yardımcısının denizaltında görevli kadın askerlerle birlikte olduğu belirlendi

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:29
Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor
banner404

İNGİLİZ donanması, denizaltı HMS Vigilant'taki seks skandalıyla çalkalanıyor. Nükleer silahlar taşıyan denizaltının kaptanı Stuart Armstrong'un asteğmen Rebecca Edwards'la ilişki yaşamasıyla başlayan skandalın detayları ortaya çıktı.

İngiliz basınının manşetten verdiği habere göre, kaptan Armstrong ve 21 yaşındaki asteğmen Edwards'la birlikte yedi denizci daha ordudan kovuldu. Bu isimler arasında kaptan yardımcısı 37 yaşındaki Michael Seal ve 27 yaşındaki teğmen Hannah Litchfield da var.

Yapılan testlerde mürettabatın kanında kokaine rastlandı. Uyuşturucunun denizaltı ABD sularında demirliyken alındığı belirtiliyor.

Soruşturma sırasında denizaltında görevli askerlerin kaldıkları otelin havuzunda fahişelerle birlikte olduğu belirlendi.

İngiliz gazeteleri, olayın donanma tarihindeki en kötü skandallardan biri olduğunu yazdı.

İngiltere yasaları, gemilerde görevli askerlerin ilişki yaşamasını yasaklıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İngiltereDonanmaDenizaltıHMS VigilantSeksSkandalKOKAİNUyuşturucuSon DakikaSon Dakika HaberleriHaberlerABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç model fazla çalışmaktan öldü
Genç model fazla çalışmaktan öldü
Türk öğrenciye "Başörtünü çıkar" diyen Alman Prof'un sınıfı boşaldı
Türk öğrenciye "Başörtünü çıkar" diyen Alman Prof'un sınıfı boşaldı
Valinin seks kaseti eski BBC muhabirini yaktı
Valinin seks kaseti eski BBC muhabirini yaktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim