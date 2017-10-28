Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor

İNGİLİZ donanması, denizaltı HMS Vigilant'taki seks skandalıyla çalkalanıyor. Nükleer silahlar taşıyan denizaltının kaptanı Stuart Armstrong'un asteğmen Rebecca Edwards'la ilişki yaşamasıyla başlayan skandalın detayları ortaya çıktı.

İngiliz basınının manşetten verdiği habere göre, kaptan Armstrong ve 21 yaşındaki asteğmen Edwards'la birlikte yedi denizci daha ordudan kovuldu. Bu isimler arasında kaptan yardımcısı 37 yaşındaki Michael Seal ve 27 yaşındaki teğmen Hannah Litchfield da var.

Yapılan testlerde mürettabatın kanında kokaine rastlandı. Uyuşturucunun denizaltı ABD sularında demirliyken alındığı belirtiliyor.

Soruşturma sırasında denizaltında görevli askerlerin kaldıkları otelin havuzunda fahişelerle birlikte olduğu belirlendi.

İngiliz gazeteleri, olayın donanma tarihindeki en kötü skandallardan biri olduğunu yazdı.

İngiltere yasaları, gemilerde görevli askerlerin ilişki yaşamasını yasaklıyor.