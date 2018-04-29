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'Nükleer anlaşma sonuçsuz kalmıştır'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, İran'ın P5 1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın sonuçsuz kaldığını söyledi

'Nükleer anlaşma sonuçsuz kalmıştır'

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, İran'ın P5 1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın sonuçsuz kaldığını söyledi

29 Nisan 2018 Pazar 18:13
'Nükleer anlaşma sonuçsuz kalmıştır'
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TASNİM Haber Ajansına konuşan Hüseyni, ABD Başkanı Donald Trump'ın  nükleer anlaşmada kalması ya da ayrılmasının uygulamada bir şeyi değiştirmediğini  savunarak, "Nükleer anlaşma sonuçsuz kalmıştır. ABD'nin anlaşmadan çıkması bir  şey ifade etmemektedir." dedi.
ABD yöneticilerinin anlaşma sonrası dünya kamuoyuna İran'da  belirsizlik olduğunu yaymaya çalıştığını, bu nedenle İran'da yatırım  yapılamadığını ileri süren Hüseyni, ABD ve bazı Avrupa makamlarının nükleer  anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesi yönündeki teklifleri kabul etmeyeceklerini,  Washington'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın da ayrılacağını ve nükleer  faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.
 
ABD Başkanı Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım  uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.
 
Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5 1 ülkeleri (ABD,  İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer  anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li  yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş,  anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade  edilmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik
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