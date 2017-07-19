NSU davasının sonuna gelindi

MAHKEME Heyeti Başkanı Manfred Götzl, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde dün yapılan 373’üncü duruşmada, Federal Başsavcı Herbert Diemer’e esas hakkındaki mütalaayı sunmaya hazır olup olmadığını sordu. Diemer de delillerin toplanmasının tamamlanması durumunda bugün sunumuna başlamaya hazır olduğunu ve bunun tahminen 22 saat süreceğini ifade etti.Başsanık Beate Zschape’nin avukatları, Başsavcı Diemer’in sunumunun kapsamlı olacağını belirterek, kayda alınmasını talep etti. Bu talebe davada yargılanan diğer sanıkların avukatları da katıldı.Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl, Diemer’in esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından müdahil avukatlara, daha sonra savunma avukatlarına söz verileceğini ifade ederek, bunun muhtemelen adli tatilden sonra yapılacağını söyledi.Başsavcı Diemer’in mütalaasını adli tatilin başlayacağı 1 Ağustos’a kadar tamamlaması, müdahil ve savunma avukatlarına ise eylül ayında söz verilmesi bekleniyor.Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinden yapılan açıklamada, bugünkü duruşmanın saat 11.00’de başlayacağı ve Federal Başsavcı’nın esas hakkındaki mütalaasıyla devam edeceği belirtildi.