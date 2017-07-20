NSU davasında bir şey mi gizleniyor?

IRKÇI terör örgütü NSU üyeleri tarafından 2009 yılında Nürnberg’te katledilen çiçekçi Enver Şimşek’in eşi Adile Şimşek, Münih’te dün görülen duruşmayı izledi. Mahkemeden adil bir karar çıkacağına inanmadığını belirten Şimşek, avukata belli dosyaların verilmediğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in davanın başında verdiği sözü tutmadığını savunan Şimşek, “Merkel ‘Her şeyi açığa çıkaracağız’ dedi. Neden sözünde durmuyor? Her şey açığa çıksın” dedi.

ÖRTBAS EDİLMEK Mİ İSTENİYOR?

Avukat Seda Şimşek de NSU davasındaki bir dosya hakkında 120 yıl gizlilik kararı verildiği iddiaları olduğunu dile getirerek, “Hukuk devleti ise Almanya devletinin sakladığı bir şey yoksa, bu neden yapılıyor?” diye sordu. Savcılığın tüm dosyaların mahkemeye gelmesini engellediğini iddia eden avukat Şimşek, “NSU’da sadece beş sanık değil, bir sürü kişi vardı, bu açıklığa kavuşturulamadı. Bunlar örtbas edilecek, kapatılacak, kimse de hatırlamayacak. Almanya ‘Türkiye’de demokrasi yok, insan hakları yok’ diyor peki burada müvekkilimin hakkı ne olacak? Bunlar unutuldu. Biz devletimizden Almanya’ya baskı yapmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.