Notre Dame yangınının nedeni belli oldu!

FRANSIZ polisinden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili yürütülen soruşturmanın, yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Polis yetkilisi ayrıca yapının halen içerisinde çalışmak için çok tehlikeli olduğunu ve güvenlik nedeniyle içeri girişlere izin verilmediğini söyledi.

Daha önce Fransız medyası da tarihi yapıdaki yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı. Le Parisien gazetesi dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, renovasyon çalışmalarında kullanılan taşıyıcı mekanizmalarda oluşan bir kısa devre ihtimalinin öne çıktığını duyurmuştu.

12. yüzyılda inşa edilen Notre Dame Katedrali, Pazartesi akşam alevler içinde kalmış, tarihi yapı yangından ağır bir şekilde hasarlı çıkmıştı.

Yangın nedeniyle çatısının 3'te 2'si yanan Notre Dame'ın iki ana kulesi ise yangından kurtulmayı başarmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl içerisinde tarihi katedralin yeniden inşa edileceğini belirtirken, yeniden yapım çalışmaları için şu ana dek 1 milyar euro'ya yakın bağış toplandı.