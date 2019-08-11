Norveç'te camideki Müslümanlara silahlı saldırı!
Norveç'in Barum kentinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Norveç basını, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.
DÜNYA 11.08.2019, 07:50 Melike Temir
NORVEÇ basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El- Nur İslam Merkezi Camisine girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.
49 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti. Norveç ile Yeni Zelanda'daki saldırı düzenlenen iki caminin adının El-Nur olması kafalarda soru işareti bıraktı.
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