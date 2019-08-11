Norveç'te camideki Müslümanlara silahlı saldırı!

NORVEÇ basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El- Nur İslam Merkezi Camisine girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.

49 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 kişi hayatını kaybetmişti. Norveç ile Yeni Zelanda'daki saldırı düzenlenen iki caminin adının El-Nur olması kafalarda soru işareti bıraktı.