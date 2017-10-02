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Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2017 Nobel Tıp ödülünün sahibi 3 ayrı isim oldu. Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young, Fizyoloji ve Sağlık alanındaki 2017 Nobel Ödülü'ne layık görüldü

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2017 Nobel Tıp ödülünün sahibi 3 ayrı isim oldu. Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young, Fizyoloji ve Sağlık alanındaki 2017 Nobel Ödülü'ne layık görüldü

02 Ekim 2017 Pazartesi 13:22
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
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NOBEL Tıp Ödülü, bu yıl üç Amerikalı bilim adamı  arasında paylaştırıldı. 
 
Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, bu yılki Tıp Ödülü'nün  biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritmini kontrol eden moleküler  mekanizmaları keşfeden Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young  arasında paylaştırıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Yeryüzünde hayat, gezegenimizin dönüşüyle  uyumludur. İnsanlar da dahil yaşayan organizmaların bir iç, biyolojik saati  olduğunu ve bu saatin organizmanın günün doğal ritmine uyum sağlamasına yardımcı  olduğunu biliyorduk. Ancak bu saatin nasıl çalıştığını Hall, Rosbash ve Young'ın  çalışmaları sayesinde öğrendik. Bu bilim adamlarının çalışmaları, bitkilerin,  hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini Dünya'nın devinimiyle nasıl  uyumlu hale getirdiğini anlamamıza yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.
 
Hall, Rosbash ve Young, örnek organizma olarak meyve sineklerini  kullandıkları çalışmalarında günlük biyolojik ritmi kontrol eden genleri  buldular.
 
Amerikalı bilim adamları, bu genin gece artan ve gün içinde de azalan  bir protein ürettiğini keşfetti. Sirkadiyen ritmini oluşturan diğer protein  unsurlarını da bulan bilim adamları, hücre içinde kendi kendine işleyen saatin  mekanizmasını gözler önüne serdi.
 
Bilim adamları, insanlar dahil tüm çok hücreli  organizmaların hücrelerinde aynı ilkelere göre işleyen bir biyolojik saat  olduğunu ortaya çıkardı.
 
Hall, Rosbash ve Young, 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 3,4 milyon  lira) tutarındaki ödülü paylaşacak. Üç bilim adamına, 10 Aralık'ta düzenlenecek  ödül töreninde birer diploma ve altın madalya da verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Tıp ödülüJeffrey HallMichael RosbashMichael YoungFizyoloji Ve Sağlık
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