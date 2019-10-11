Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu

DÜNYANIN merakla beklediği Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi. Norveç Nobel Komitesi, 2019 yılı Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Ahmed'e komşusu Eritre ile olan gerilimi sona erdirmek için yaptığı hamleler dolayısıyla verdiklerini duyurdu.