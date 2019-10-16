Niyetini belli etti! Esed ile Türkiye'yi aynı masaya oturtmak istiyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırdaki güvenlik iş birliğini destekleyeceğini belirtti. Türkiye'nin harekatı sonrası ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi sonrası Rusya bölgede ağırlığını koymaya başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırda güvenliğin sağlanması için Türkiye'yle Suriye arasında işbirliğine katkıda bulunacaklarını söyledi. Lavrov, Şam'la Suriyeli Kürtler arasındaki anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini ekledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rusya'nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını açıkladı.

'SDG-ŞAM ANLAŞMASINI DA DESTEKLEYECEĞİZ'

Lavrov, Suriyeli Kürtlerle Şam arasında kendilerinin arabuluculuğunu yaptıkları anlaşmanın da uygulanmasını teşvik edeceklerini vurguladı. Rus bakan, Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun attığı adımların Kürtleri ayrılıkçılığa yönelttiğini söyledi.

'IŞİD MİLİTANLARI YAYILDI, SORUMLU AVRUPA'

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmaların neticesinde IŞİD militanlarının dünyaya yayılmaya başladığını, bunun sorumlusunun Avrupa ülkeleri olduğunu ifade etti.