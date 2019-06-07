Neymar’ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın ilk kez konuştu

Paris Saint Germain’de forma giyen dünyaca ünlü yıldızın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden manken Najila Trindade Mendes de Souza, o gece yaşananları ilk kez anlattı. Brezilya televizyonu SBT’ye konuşan Najila, Neymar’ın kendisine cinsel şiddet uyguladığını söyledi. Olay gecesini anlatan Najila “Neymar daha önceki dostça mesajlarının aksine çok saldırgandı. Otel odasına aşırı alkollü bir şekilde geldi. Korunmasız şekilde ilişkiye girmek istemediğimi söylediğimde önce bana şiddet uyguladı. Prezervatif kullanmak istemedi. Daha sonra ise Neymar’ın cinsel saldırısına maruz kaldım” ifadelerini kullandı. Neymar’dan durmasını istediği halde kendisine saldırdığını ve tecavüz ettiğini söyleyen Najila, Brezilyalı yıldız hakkında “Mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı… Son derece agresif bir kişi” tanımını yaptı. Neymar ile neden iki kez buluştuğuna da açıklık getiren Najila “Olanları kanıtlamak ve adalet aramak istediğim için Neymar ile bir kez daha buluştum. Duygusal olarak sarsıldığim ve başka bir ülkede gerçekleri bildirmekten korktuğum için Fransız polisine başvurmadım” dedi. Sao Paulo polisi, Paris’te yaşandığı iddia edilen suçlamalarla ilgili soruşturma yürütüyor.