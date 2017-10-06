Neymar'la selfie, başına bela oldu

PARİS Saint-Germain'e 6-2 mağlup olan Bordeaux'da Malcom'un Neymar'la çekildiği selfie Fransa'da olay oldu.
20 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun vatandaşı Neymar ile çekildiği selfie sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, durumu oyuncunun 'genç' olmasına bağladı ve şunları söyledi:
"BİR DAHA OLMAYACAK"
"Bunun bir gençlik hatası olduğunu düşünüyorum. Biz Paris'e forma değiştirmeye ya da fotoğraf çektirmeye gelmedik. Oyuncuyla özel bir görüşme yapacağım. Bunun bir daha tekrarlanmasını istemiyorum. Herkes profesyonel kariyerinde hata yapabilir. Önemli olan bunu tekrarlamamaktır."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.