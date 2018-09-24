New York'ta 'Alanyalı' buluşması

DÜNYA Rus Medya Forumu'nun 'Onur Konuğu' olarak ABD'de bulunan TGF Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte BM Genel Kurulu için New York'ta olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Sohbete yavru vatan KKTC'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılınca 'New York’ta Akdenizli buluşması' esprisi yapıldı. Buluşmada Alanyalı işadamı Hakkı Kurt da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 20:31