Nevruz kutlamalarına intihar saldırısı: 26 ölü, 18 yaralı

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NEVRUZ KUTLAMALARI HEDEF ALINDI
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırganın, Kabil Üniversitesi yakınındaki nevruz kutlamalarına giden kalabalığın arasına girerek üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.
26 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda çoğu sivil 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
GÖRGÜ TANIKLARI: ÖLENLERİN SAYISI DAHA FAZLA
Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırganın hedefinde nevruz kutlamalarının yapıldığı Ziyaret-i Sahi bölgesi olduğu kaydedildi.
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