‘Netanyahu yine ırkçılık yapıyor’

BAKAN Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu’nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği dünkü toplantıya Bakan Çavuşoğlu da katıldı. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek de hazır bulundu.

