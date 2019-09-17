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Netanyahu'ya büyük şok!

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok genel seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı

DÜNYA 17.09.2019, 23:03
Netanyahu'ya büyük şok!
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İSRAİL kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un  önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.
 
Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz  İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise  gönderdi.
Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra  askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden  eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili  çıkardı.
 
Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit  role sahip oldu.
 
Filistinlilerin bloku 12 milletvekili çıkardı
 
Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap  Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.
 
Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de  sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.
 
İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun  partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili  çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e  ulaşamamıştı.
 
Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran  partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya  vermişti.
 
Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon  hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29  Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek, yeniden seçim kararı alınmıştı.

#netanyahu #İsrail Başbakanı
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