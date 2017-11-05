Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.767
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0676
EURO
4.4971
6 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
6 Kasım 2017 Antalya -...
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Ayakkabınızı sakın böyle bağlamayın!
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
banner468

Netanyahu, İran'a ateş püskürdü!: Fetih girişimi...

Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifasına ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor" dedi

Netanyahu, İran'a ateş püskürdü!: Fetih girişimi...

Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifasına ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor" dedi

05 Kasım 2017 Pazar 19:36
Netanyahu, İran'a ateş püskürdü!: Fetih girişimi...
banner404

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Başbakanı  Saad Hariri'nin istifasına ilişkin, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten neyi tecrübe  ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe ediyor." dedi. 

Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen  etkinliklere katılmak üzere bu hafta Londra'yı ziyaret eden Netanyahu, İngiliz  yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan Andrew Marr Show'a konuk olarak katıldı.

Balfour Deklarasyonundaki "Yahudi olmayan toplulukların sivil ve dini  haklarının hiçbir şekilde etkilenmemesi gerektiği" ifadesi ile İsrail'in  bölgedeki insan hakları ihlalelerine ilişkin soru üzerine Netanyahu, "Sivil ve  dini haklardan bahsediliyor. Aslına bakılırsa İsrail'in vatandaşları Ortadoğu'da  gerçekten sivil ve dini haklardan faydalanan tek nüfus. Dini özgürlükler, trajik  olarak diğer hiçbir Ortadoğu ülkesinde olmazken, bu İsrail'de korunuyor." dedi.

İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasının bir sorun olmadığını  savunan Netanyahu, "Sorun, 100 yıldır Filistin liderliğinin herhangi bir  sınırdaki Yahudi devletini tanımamaktaki ısrarcılığıdır. Eğer bu sorun ortadan  kalkarsa, yerleşim konusu da dahil olmak üzere hepsi çözüme kavuşur." diye  konuştu.

Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının da tüm dünya  için "uyanma alarmı" niteliği taşıdığını belirterek, "Bu, Ortadoğu'nun gerçekten  neyi tecrübe ettiğini gösteriyor. Ortadoğu, İran'ın fetih girişimini tecrübe  ediyor. Bu İran egemenliğini durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmelerde bulunduğunun  hatırlatılması üzerine Netanyahu, Trump hakkında ne düşündüğünü şöyle açıkladı:

"Öncelikli olarak liderlik özellikleri var. Ortadoğu'yu daha başka  görüyor. (Eski ABDBaşkanı Barack Obama'ya atfen) Bazıları Ortadoğu'daki çözümün  İran olduğunu düşündü. Donald Trump ise İran'ı problem olarak görüyor. Ancak  İran'ın problem olduğunu düşünen sadece Donald Trump değil. Bizler de Arap  devletleri de Hariri de şimdi istifa etti. Ve haklı."

Ortadoğu'da yeni bir düzenleme yapıldığını öne süren Netanyahu, "Eğer  orada Orta Çağ zihniyeti kazanırsa sizler burada kaybedersiniz. Dünyanın geleceği  için bu savaşın ön cephesinde gerçekten biz duruyoruz. Ortadoğu'nun geleceği için  değil, dünyanın geleceği için. Donald Trump, İran'ın birincil sorun olduğunu  anlıyor bence." şeklinde konuştu.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy  Corbyn'in ülkede Filistinlilerin haklarının en büyük savunucusu olduğunun ve  olası bir erken genel seçimden başbakan çıkma ihtimalinin belirtilmesiyle, bunun  iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki soruyu da Netanyahu,  şöyle cevapladı:

"Kimin Başbakan olacağına İngiliz halkı karar verir ancak  Britanya'nın İsrail politikasının devam edeceğini umuyorum. Çünkü burada  insanların bilmediği birşey var. O da güvenlik ve istihbarat ajanslarımız  arasında yoğun bir iş birliğine sahibiz. Bu iş birliği çok sayıda hayatı  kurtardı. Çok sayıda İsrailli, çok ama çok sayıda da İngilizin yaşamını kurtardı.  Umarım bu gelecekte de devam eder."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
NetanyahuİranFetihLübnan Başbakanı Hariri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hesaplarına el koyuldu: Prensler o otelde tutuluyor
Hesaplarına el koyuldu: Prensler o otelde tutuluyor
Pentagon'dan açıklaması: Tek yol 'karadan işgal'
Pentagon'dan açıklaması: Tek yol 'karadan işgal'
Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı
Mısır 3 ülkenin büyükelçisini çağırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim