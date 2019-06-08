Neonazilerden Almanya'da yaşayan Müslümanlara ırkçı tehdit

ALMANYA'NIN Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı. Mektuplarda, bölgede yaşayan müslümanlara Almanya'yı terk edin, sizleri hedef alan saldırılar yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Köln kentinde yer alan Keup Caddesi'nde gerçekleşen çivili bomba saldırısının 15. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma etkinliklerini öncesinde özellikle Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar atıldı.

"ALMANYA'YI TERK EDİN, SİZLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR BAŞLAYACAK"

Almanya Nükleer Silahlar Bölümü adı altında gönderilen mektuplarda, "Almanya'daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacaktır. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Sizler Almanya'yı ve Avrupa'yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya'yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Köln polisi yaptığı açıklamada devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika'da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Nasyonel Sosyalist (NSU) yeraltı terör örgütü 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirilen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.