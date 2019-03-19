Nazarbayev görevinden istifa etti

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, cumhurbaşkanı olarak kendi görevini fesheden kararnameyi imzaladı.

Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin yarın parlamentoda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, konuşmasının ardından 20 Mart tarihi itibariyle cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Parlamentoda yarın yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devralacak olan Tokayev, 2020'ye kadar görev yapacak.

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti.



NAZARBAYEV'İN YERİNE TOKAYEV

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev'in kalan görev süresi bitene kadar yetkisini devredeceği Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, yarın parlamentoda yemin ederek, yeni görevine başlayacak.

Nazarbayev'den görevi devralacak Tokayev, yemin ettikten sonra 2020'ye kadar Kazakistan'ın geçici cumhurbaşkanı olacak.

Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa kararını açıkladığı halka hitabında "Kazakistan'ı yönetme konusunda güvenebileceğimiz kişi olduğuna inanıyorum" dediği Tokayev, hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hem de Kazakistan Dışişleri Bakanlıklarında önemli görevlerde bulundu.

TECRÜBELİ DİPLOMAT

SSCB Dışişleri Bakanlığında 1975'te çalışmaya başlayan ve Singapur'daki SSCB Büyükelçiliğinde diplomat olarak kariyerine başlayan Tokayev, SSCB'nin Dışişleri Bakanlığında farklı kademelerde görev aldı.

1992'de Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Tokayev, 2 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Tokayev, Mart 1999'da Başbakan Yardımcısı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 7 ay sonra Kazakistan Başbakanı oldu.

2002'de başbakanlıktan istifa eden Tokayev, Dışişleri Bakanı olarak 2007'ye kadar görev yaptı. Tokayev, bu görevinin ardından Kazakistan Senatosu Başkanı oldu.

Dışişleri Bakanlığı döneminde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda aktif rol oynayan Tokayev, bu yönde yapılan bazı anlaşmalara imza koydu.

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şangay İşbirliği Örgütü'nde önemli görevler üstlenen Tokayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Cenevre Ofisi'nde Genel Müdür, BM Silahsızlanma Konferansı Genel Sekreter Özel Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Tokayev, Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca biliyor.

Kazak dilinin Kiril alfabesinden Latin alfabesine dönüştürülmesinin destekçilerinden olan Tokayev, uyuşturucu satıcılarının ömür boyu hapis veya idam cezasına kadar sert şekilde cezalandırılmasını önermişti.

Tokayev, bu faaliyetleri ulusal çıkarları tehdit eden terörizm ile eş değer olarak tanımlamıştı.

Ayrıca Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili entegrasyondan yana yaklaşımları ile biliniyor.