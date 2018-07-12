NATO zirvesinde kriz

AFP haber ajansı, bazı NATO ülkelerinin Trump'ın savunma bütçeleri konusundaki bitmeyen ısrarı üzerine acil toplantı düzenlediğini açıkladı. Trump, konu hakkında açıklama yapıyor.

ABD Başkanı, üye ülkelerin savunma harcamalarını bütçelerinin yüzde 2'sinin üzerine çıkarma konusunda söz verdiğini söyledi.

ABD Başkanı, NATO müttefiklerinin ABD'nin adil bir şekilde muamele görmediği için endişeli olduğunu ancak şu andan itibaren ABD'nin adil bir muameleye maruz kalmaya başlayacağını aktardı.

Trump, "Dün biraz sert konuştum ama NATO'ya inancım tam" derken, üye ülkelere savunma harcamalarının paylaşılması konusunda 'aşırı mutsuz' olduğu söylediğini aktardı. Başkan Trump, NATO'dan ABD'ye yardım ettiğinden daha çok Avrupa'ya yardım olduğu öne sürdü.

"ABD NATO'DAN ÇEKİLİYOR" İDDİASINA CEVAP GELDİ

Trump, "25 ülke arasında sadece 5 ülke NATO'nun savunma harcaması hedeflerine ulaşıyor" derken, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ABD'nin ittifaktan çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia ediliyordu.

Ancak Trump, yaptığı basın toplantısında ABD'yi NATO'dan çekme tehdidinde bulunmadığını ifade etti.

ABD'yi Senato onayı olmadan NATO'dan çıkarma ihtimali üzerine konuşan ABD başkanı "Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok" dedi.

ALMANYA İLE KRİZ YARATMIŞTI

Trump, zirvenin ilk gününde Almanya için 'Rusya'nın esiri' ifadesini kullanarak zirvenin gergin başlamasına neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'ın kullandığı diplomatik olmayan söylem nedeniyle oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre NATO'dan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO'dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söylediler.

Trump'ın ittifaktan çekilme yolunda bir tehdit getirip getirmediği sorusuna her iki kaynak da "hayır" yanıtı verdi.