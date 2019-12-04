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NATO Londra deklarasyonu yayımlandı: Çin tehdit oluşturuyor

NATO Londra deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız. NATO liderleri 2021'de tekrar bir araya gelecek" denildi

DÜNYA 04.12.2019, 17:18 04.12.2019, 17:20
NATO Londra deklarasyonu yayımlandı: Çin tehdit oluşturuyor
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İTTİFAKIN 70'inci yılını kutlamak için Londra'da bir  araya gelen NATO üyesi ülkelerin liderleri, ortak deklarasyon yayımladı.Londra Deklarasyonu'nda NATO'nun 1 milyar kişi ve topraklarının  güvenliğini sağlamaya devam ettiği, "dayanışma ve birlik" ilkelerinin ittifakın  temel taşları olmaya devam ettiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü transatlantik bağların teyit  edildiği deklarasyonda, Washington Antlaşması'nda "bir müttefike yöneltilecek  saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır" taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye  olan bağlılık yinelendi.
 
"Savunma harcamaları 5 yıldır artıyor"
 
Deklarasyonda, "Bölünmez güvenliğimizin maliyet ve sorumluluklarını  üstlenme konusunda hepimiz kararlıyız." ifadesine yer verilerek tüm müttefiklerin  savunma taahhütleri uyarınca savunma ve kabiliyet gelişimine yatırım yaptığının,  misyon ve operasyonlara katkı sağladığının altı çizildi. "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor.  Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı." ifadesi kullanılan  deklarasyonda, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.
 
"Terörizm hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor"
 
Deklarasyonda, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için  tehdit olmaya devam ediyor" vurgusu yapılırken, müttefiklerin terörle mücadele  konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı  kaydedildi. Rusya'nın saldırgan faaliyetlerinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit  ettiği belirtilen deklarasyonda, ittifakın devlet ve devlet dışı aktörlerden  farklı tehditlere maruz kaldığı ifade edildi.
 
"NATO hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmiyor"
 
Deklarasyonda, NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir  ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı.Rusya'nın orta menzilli füze konuşlandırması sonucu Orta Menzilli  Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonlandırılmasının ardından "orantılı ve  ölçülü" tedbirlerin hazırlandığı açıklanan deklarasyonda, "Rusya'nın davranışları  müsaade ettiği müddetçe diyalog ve yapıcı bir ilişkiye hazırız."  değerlendirmesinde bulunuldu.  İttifakın aynı zamanda havada ve denizde bağımsızlığını korumak  için girişimlerini artırdığı kaydedilen deklarasyonda, NATO'nun savunma ve  caydırıcılık gücünü nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetleriyle  güçlendirmeye devam ettiğinin altı çizildi ve "Nükleer silahlar var olmaya devam  ettiği müddetçe, NATO da nükleer ittifak olmayı sürdürecektir." vurgusu yapıldı.
 
"Herkes için güvenlik"
 
Deklarasyonda, "Herkes için güvenlik sağlamak için çalışıyoruz."  ifadesine yer verilirken, bu çerçevede ortaklıkların da geliştirildiği  kaydedildi. NATO'nun "açık kapı politikasının" desteklendiği belirtilen  deklarasyonda, Kuzey Makedonya'nın yakında ittifakın 30'uncu üyesi olacağı  anımsatıldı.
 
"Geleceğe odaklanmalıyız"
 
Deklarasyonda, güvenliğin sağlanması için geleceğe odaklanılması ve bu  çerçevede teknolojik üstünlüğün korunması gerektiğine işaret edildi.Müttefiklerin 5G iletişim teknolojilerine ilişkin güvenliğe önem  verdiğinin altı çizilen deklarasyonda, siber ve hibrit tehditlere cevap verme  yeteneklerinin geliştirildiği duyuruldu. Deklarasyonda, uyarlanma süreci kapsamında NATO'nun uzayı yeni harekat  alanı ilan ettiği, bu çerçevede uluslararası hukuka saygı duyulacağı ifade  edildi.
 
"Çin'in yükselen gücünün farkındayız"
 
Londra Deklarasyonu'nda, ilk defa Çin'in yükselen gücüne değinilerek  "Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve  sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız." vurgusuna yer verildi. NATO'nun siyasi yönünü güçlendirmek için Genel Sekreter'in "ileriye  dönük bir tefekkür süreci" başlatması talep edilen deklarasyonda, bu sürecin  değişen stratejik ortamı göz önünde bulundurması gerektiğine dikkati çekildi. Deklarasyonda, NATO liderlerinin 2021'de tekrar bir araya geleceği  duyuruldu.
 

 Stoltenberg konuşmasında şunları söyledi:
 
Baltık ülkeleri ile Polonya için yapılan planlar için mutabakata varıldı.NATO kurulduğundan beri fikir ayrılıkları olmuştur. Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir. Enerji alt yapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı.
 
Rusya ile ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık.Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize etkileri düşünüldü. Liderler ittifak olarak birlikte karar vermemiz gerektiği görüşünü bildirdi.NATO değişen dünya ile birlikte değişmeye devam etmektedir. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik.
İlk 70 yılımızı geride bırakmanın gururuyla geleceğe bakıyoruz.Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor.İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi.
 
Tarihinde ilk defa NATO liderleri bir görüşme içerisinde analizler yapmıştır. Çin'in yükselişiyle ilgili tehditler ele alınmıştır. Burada 29 müttefikin bu konuyu ele almış olması doğru bir adımdır.Çok yeni teknolojik yeteneklerinin olduğu anlamına geliyor. Mesela balistik füzelerinin Avrupa'ya ulaştığını biliyoruz. Uluslararası silah kontrolü anlaşmasına Çin'in katılması gerekiyor. 
 
"ERDOĞAN İLE BAŞARILI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdik. Tüm ittifak üyelerimizin yenilenmiş güvenlik planları üzerinde anlaşmaları önemli. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Ben şu an her bir liderin toplantıda ne söylediğini söyleyemem ancak tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir."
Çatışmaları provoke etmek değil, engellemek. Savunma konusunda daha fazla harcama yapılması gerektiğini söyledik. 
 
TRUMP'TAN İLK YORUM
 
ABD Başkanı Donald Trump, zirveden sonra Türkiye'nin NATO üyesi olarak harika işler yaptığını söyledi. Başarılı bir zirve gerçekleştiğini belirten Trump, NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu vurguladı.

İSPANYA AÇIKLADI:TÜRKİYE'DE KALIYOR

NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,  İspanya'nın, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye  devam edeceğini açıkladı.  İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO toplantısı  sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020  yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü"  bildirildi.
Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun  Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Adana'da konuşlandırılan füze  savunma sistemiyle ilgili misyonu, İspanya, 2015'te Hollanda'dan devralmıştı. İspanya Savunma Bakanlığı, 4 yıldır sürdürdüğü Adana'daki misyonu son  olarak 2019 sonuna kadar uzatma kararı almıştı.
 

#NATO Londra #deklarasyon
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