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NATO Konya için arabulucu olacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Almanya ile Türkiye arasındaki ziyaret krizine ittifak bünyesinde çözüm bulunmasını önerdi

NATO Konya için arabulucu olacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Almanya ile Türkiye arasındaki ziyaret krizine ittifak bünyesinde çözüm bulunmasını önerdi

25 Temmuz 2017 Salı 12:28
NATO Konya için arabulucu olacak
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Almanya ile Türkiye arasında çıkan Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretleriyle ilgili anlaşmazlığa çözüm bulmaya çalışıyor. Stoltenberg'in sözcüsü Genel Sekreterin her iki ülkeye milletvekillerinin ziyaretinin NATO çerçevesinde organize edilmesini önerdiğini açıkladı. "En kısa zamanda iki tarafın da benimseyebileceği bir çözüm formülü üzerinde anlaşmaya varılmasını umduklarını" belirten sözcü "Konya'daki üssün Türkiye'nin DEAŞ'a karşı desteklenmesi açısından büyük önem arz ettiğini" söyledi.

Konya'da üslendirilen erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçaklarının mürettebatı kısmen Alman askerlerinden oluşuyor. Türkiye iki hafta önce üsteki Alman askerlerine parlamento heyeti tarafından yapılacak ziyaretin ertelenmesine karar vermişti. Almanya Meclis Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin DEAŞ ile mücadelede keşif görevini üslenen İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin verilmemesi üzerine Berlin yönetimi Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesini kararlaştırmıştı.NATO şimdiye kadar sadece anlaşmazlığa çözüm bulunması için çağrı yapmış ve müdahalede bulunmamıştı. NATO'nun tarafsız kalması Almanya'nın tepkisine yol açmış ve Hıristiyan Demokrat Birlik partisinin meclis grup başkanı Volker Kauder "NATO savunma ittifakının aynı zamanda bir ortak değerler ittifakı olduğunun bilinciyle daha fazla angajman göstermelidir", demişti. Kauder bir Alman televizyonuna yaptığı açıklamada, "bir NATO üyesinin müttefiklerini NATO üssündeki askerlerini ziyaretten men etmesine tahammül edilemeyeceğini" söylemişti.



 

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