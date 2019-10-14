banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin güney sınırı konusunda meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, "Türkiye NATO için önemli. Sadece DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi. Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." dedi.

DÜNYA 14.10.2019, 16:16
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
banner404

STOLTENBERG, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Londra'daki toplantısı sırasında konuştu. Geçen hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, görüşmelerde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.Harekatın bölgede istikrarsızlığın, gerilimin ve insani sıkıntıların  artması riski taşıdığını belirttiğini aktaran Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru  güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya  uğramadı. Başka hiçbir müttefik Orta Doğu kaynaklı şiddet, istikrarsızlık ve  kargaşaya daha fazla maruz kalmadı. Başka hiçbir müttefik bu kadar Suriyeli  mülteciye ev sahipliği yapmıyor." diye konuştu.Bununla birlikte ortak düşman DEAŞ terör örgütüne karşı elde edilen  kazanımların zarar görmemesi için Türkiye'nin itidalli ve müttefikleriyle hareket  etmesini umduğunu dile getiren Genel Sekreter, uluslararası toplumun yabancı  savaşçılar konusunda ortak ve sürdürülebilir bir çözüm bulması gerektiğini  vurguladı.

"DEAŞ'a karşı operasyonda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandık"

Stoltenberg , bir soru üzerine, "Orada yaşananları anlamanın tek yolu,  Türkiye'nin oynadığı rolü de anlamaktan geçiyor. Türkiye NATO için önemli. Sadece  DEAŞ'la mücadelede değil, birçok bakımdan da önemli olduğunu gösterdi.  Uluslararası koalisyon ve NATO müttefikleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma  operasyonumuzda Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullandı." şeklinde konuştu. Stoltenberg, DEAŞ'ın bir bölgeyi kontrol etmese de varlığını devam  ettirdiğini kaydederek, terör örgütüne karşı birliğin korunmasının önemine  dikkati çekti.

  

#NATO Genel Sekreteri #türkiye #jens stoltenberg
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:38
Güneş 06:57
Öğle 12:48
İkindi 15:58
Akşam 18:29
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545