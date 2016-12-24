NATO denetçisi aracında ölü bulundu

TERÖRE finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'nın Andenne şehrinde ölü bulundu. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasında başından vurulmuş haldeyken ulaşıldı. Yetkililer, terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışan Belçikalı NATO denetçisinin ölümü ile ilgili intihar açıklaması yaparken, yakınları bu iddiayı reddetti.





RUHSATLI ÜÇ SİLAHI VAR

Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendiriyor. Chandelon'un silahı kayınpederinden çaldığı iddia edildi ancak inandırıcı bulunmadı.



OĞLUNA BELGE BIRAKTI

Son zamanlarda, Chandelon'un aldığı garip aramalardan bahsettiği belirtildi. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini belirtti.



İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ

Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetti. Edmonds, kişinin silahı tek elle tutarak kendine kısa mesafeden ateş etmesi halinde, silahın geri tepme şiddetiyle kişinin elinden çıktığının gözlendiğini belirterek, suikast iddiasının daha güçlü olduğuna işaret etti.

YENİ ŞAFAK





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.