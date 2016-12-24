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NATO denetçisi aracında ölü bulundu

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. 16 Aralık’ta gerçekleşen şüpheli ölüm medyadan gizlendi. Chandelon NATO’da terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışıyordu. Chandelon’un ölümüyle, son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıktı

NATO denetçisi aracında ölü bulundu

NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulundu. 16 Aralık’ta gerçekleşen şüpheli ölüm medyadan gizlendi. Chandelon NATO’da terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışıyordu. Chandelon’un ölümüyle, son bir haftada öldürülen üst düzey yetkili sayısı üçe çıktı

24 Aralık 2016 Cumartesi 10:16
NATO denetçisi aracında ölü bulundu
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TERÖRE finans sağlayan ve kara para aklayan şirketleri araştırmakla görevli NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon, Belçika'nın Andenne şehrinde ölü bulundu. Chandelon'un cesedine, iş yerinden 140, evinden 100 kilometre uzakta, arabasında başından vurulmuş haldeyken ulaşıldı. Yetkililer, terörün finansmanıyla mücadele alanında çalışan Belçikalı NATO denetçisinin ölümü ile ilgili intihar açıklaması yaparken, yakınları bu iddiayı reddetti.


RUHSATLI ÜÇ SİLAHI VAR
Solak olduğu belirtilen Chandelon'un, bulunduğunda silahın sağ elinde olması ve kendi adına kayıtlı üç silah varken yanında başka bir silahla bulunması suikast iddialarını güçlendiriyor. Chandelon'un silahı kayınpederinden çaldığı iddia edildi ancak inandırıcı bulunmadı.

OĞLUNA BELGE BIRAKTI
Son zamanlarda, Chandelon'un aldığı garip aramalardan bahsettiği belirtildi. Eski FBI çevirmeni Sibel Edmonds, Chandelon'un, ölümü halinde yayınlanması için oğluna bir takım belgeler bıraktığını, bu belgelerin hafta başında polise gönderildiğini belirtti.

İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ
Edmonds ayrıca, Chandelon'un elinde silah bulunmasının da intihar eden bir kişi için ihtimal dışı olduğunu kaydetti. Edmonds, kişinin silahı tek elle tutarak kendine kısa mesafeden ateş etmesi halinde, silahın geri tepme şiddetiyle kişinin elinden çıktığının gözlendiğini belirterek, suikast iddiasının daha güçlü olduğuna işaret etti.
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Anahtar Kelimeler:
NATOYvesChandelonBelçika
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