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NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi

NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında "kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar" dedi

26 Ekim 2017 Perşembe 15:01
NATO'dan Türkiye'ye S-400 tehdidi
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
 
"SONUÇLARI OLUR"
Askeri kaynaklı haberleriyle bilinen Janes haber sitesinin aktardığına göre NATO Askeri Komitesi Başkanı Pavel, Türkiye'nin NATO savunma sistemine entegre edilmeyen söz konusu alımının 'sonuçları' olacağını söyledi.
 
Çek General Petr Pavel, konuyla ilgili açıklamasında, "Egemenlik ilkeleri elbette savunma ekipmanlarının alımında da geçerli. Ama ülkeler her ne kadar karar vermede bağımsız olsalar da aldıkları kararın sonuçlarına da katlanmak konusunda da bağımsızlar." dedi.

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Petr PavelNATO
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