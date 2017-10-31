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NATO'dan kritik Rusya ve Çin açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını belirterek, yeni bir soğuk savaş istemediklerini bildirdi

NATO'dan kritik Rusya ve Çin açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine inandığını belirterek, yeni bir soğuk savaş istemediklerini bildirdi

31 Ekim 2017 Salı 20:26
NATO'dan kritik Rusya ve Çin açıklaması
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RUS haber ajansı Sputnik'de yer alan habere göre, Japonya'yı ziyaret  eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin sürdürülmesinden yana olduklarını  belirtti.
 
NATO'nun, Rusya ve Çin ile diyalog içinde olması gerektiğine  inandığını dile getiren Stoltenberg, "Diyaloğa inanıyoruz çünkü yeni soğuk savaş  istemiyoruz." dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ve Çin'i izole etme niyetinde  olmadıklarını kaydetti.
 
Yeni bir silahlanma yarışı da istemediklerini belirten Stoltenberg,  "Rusya bizim komşumuz. Görüş ayrılıklarımız olduğunda, oturup bunları  çözmeliyiz." ifadesine yer verdi.
 
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelen Stoltenberg, Kuzey  Kore'nin füze ve nükleer silah programlarının, "küresel bir yanıt gerektiren  küresel bir tehdit teşkil ettiğini" kaydederek, "Kuzey Kore, nükleer ve balistik  programlarından vazgeçmeli." ifadesini kullanmıştı.
 
Abe ile sorunun barışçıl çözümü için Pyongyang yönetimine karşı güçlü  uluslararası baskı uygulanması konusunda hemfikir olduklarını dile getiren  Stoltenberg, NATO ve Japonya'nın güvenlik, siber saldırılar ve terörizmle  mücadele konularında iş birliğini artırma kararı aldığını bildirmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
NATORusyaçinNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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