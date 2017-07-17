NATO'dan itidal çağrısı

NATO sözcüsü yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almaya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i telefonla arayarak, anlaşmazlığa son vermelerini istediğini söyledi."Türkiye ve Almanya'nın her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinde uzlaşacaklarını umuyoruz."Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Konya NATO üssündeki askerlerinin ziyaret edilmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.Alman silahlı kuvvetleri parlamento denetimine tabi olduğu için milletvekillerinin askerleri ziyaret etmeleri isteniyor."Sorun son derece üzücü" diyen Merkel, NATO'nun da yardımıyla bu konuda yeni temaslar yapılması gerektiğini belirtti.

