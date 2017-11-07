NATO'dan 3 bin asker kararı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de yaptığı konuşmada Afganistan'daki asker sayısının artırılacağını açıkladı. Gönderilecek 3 bin yeni askerin yaklaşık yarısı ABD'den, diğer yarısı ise diğer NATO üyeleri ve ortaklarından gidecek.

