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NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nun komutanlığını üstleneceğini açıkladı

NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nun komutanlığını üstleneceğini açıkladı

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:34
NATO'da Türkiye'ye üst düzey görev
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesi Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenber, NATO'nun yeni oluşturacağı "çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün komutasını iki dönem Türkiye'nin üstleneceğini söyledi. 

"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nde yaklaşık 5 bin asker olacak ve NATO'nun acil mukabele gücünden daha hızlı hareket edecek. 

NATO üyesi ülkeler görev gücüne sırayla ev sahipliği yaparak komutasını üstlenecek. 

"Çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev gücü"nün kurulmasına 2014'te NATO'nunGaller Zirvesi'nde karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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