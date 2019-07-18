NASA, Mars'a gidebilmek için Ay'a bir 'yapı' kuruyor

NASA'nın bu yeni misyonun hazırlıklarıyla ilgili açıklaması, Ay'a ilk insanın ayak bastığı Apollo misyonunun 50'inci yıldönümünün kutlandığı bu günlerde geldi. 17 Temmuz, Çarşamba günü senatörler önünde bir oturumda konuşan Bridenstine, "Uzun vadeli olarak bir yapı kuruyoruz; yani Ay'a kalıcı olarak gidiyoruz ve oradan da Mars'a taşınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destek vererek hızlandırdığı projenin 2020 yılında ilk olarak roket gönderimiyle başlayıp daha sonra 2024 yılında da Ay'a astronot gönderilmesiyle devam edeceği belirtiliyor. Bu aynı zamanda ABD'de 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk uzaya insan gönderme teşebbüsü olacak. Misyonun maliyetine Amazon'un genel müdürü Jeff Bezos ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi dünyaca ünlü işinsanlarının da destek vermesi bekleniyor.

"2033 yılında Mars misyonumuz tamamlanabilir"

Mars'ın keşfinin Ay'ın keşfiyle doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapan NASA uzmanları, ayda kurulacak sistem ve yapı aracılığıyla gerekli testlerin gerçekleştirilebileceğini ve Mars misyonuyla ilgili kapsamlı bir plan yapabileceklerini söylüyor.

Bridenstine'in aktardığına göre, Kızıl Gezegen'e ulaşıp yerleşmenin hedeflendiği misyon 2033 yılı kadar yakın bir süre sonra tamamlanmış olabilir.