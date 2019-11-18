“NASA, korkutan patlama için tarih verdi! "Milyonlarca insan ölecek"
NASA'dan tüm dünyayı korkutacak bir açıklama geldi. 2022 yılında Dünya'ya Mısır Piramidi büyüklüğünde bir gök taşı çarpacağını söyleyen NASA, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.
BİLİM dünyası NASA'nın yaptığı açıklamayı konuşuyor. NASA, Dünya'ya yaklaşmakta olan bir asteroid olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu gök taşının rotasında sapma olmazsa 2022'de Dünya'ya çarpacak.JF1 adı verilen gök taşı, Mısır'daki Keops Piramidi büyüklüğünde.
TAM TARİHİ 6 MAYIS 2022
6 Mayıs 2022'de Dünya'ya en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.
BİR ŞEHRİ TAMAMEN YOK EDECEK
Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Söz konusu asteroid'in Dünya'da hangi ülkeye ya da kente çarpacağına ilişkin bilgi verilmedi.
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