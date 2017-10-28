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NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor

21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından 20-23 Eylül tarihlerinde esrarengiz Nibiru gezegeninin Dünya’ya çarpacağı ve kıyametin kopacağını iddia eden komplo teorisyenleri söz konusu tarihi erteledi. NASA ise ‘Nibiru ve başıboş gezegenlerle ilgili diğer iddialar internet palavrası” diyor. NASA böyle bir kıyamet senaryosunu kesinlikle reddediyor.

NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor

21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından 20-23 Eylül tarihlerinde esrarengiz Nibiru gezegeninin Dünya’ya çarpacağı ve kıyametin kopacağını iddia eden komplo teorisyenleri söz konusu tarihi erteledi. NASA ise ‘Nibiru ve başıboş gezegenlerle ilgili diğer iddialar internet palavrası” diyor. NASA böyle bir kıyamet senaryosunu kesinlikle reddediyor.

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:57
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
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KOMPLO teorisyenleri bir süredir 3.600 yılda bir Güneş sistemiyle yörüngesinin kesiştiğini iddia ettikleri Nibiru gezegeninin gelişini bekliyor. Her ne kadar Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Nibiru ile ilgili söylentileri kesinlikle reddetse de komplo teorisyenleri bu iddialarından vazgeçeceğe benzemiyor.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre 21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından Hıristiyan numarologlar en geç 23 Eylül’te Dünya’nın ortadan kalkacağını iddia etmişlerdi. Şimdi ise Nibiru’nun 19 Kasım’da Dünya’ya yaklaşacağını öne sürüyorlar.

Nibiru ya da X Gezegeni diye de anılan gökcisminin ya Dünya’ya doğrudan çarpacağını ya da yakınından geçerek şiddetli depremlere yol açarak yeryüzünü ortadan kaldıracağını iddia ediyorlar.

Bazı komplo teorisyenleri ise söz konusu gezegenin şimdiden ‘plazmatik enerji partiküllerini’ güneş sistemine yollamaya başladığını belirtiyor. Sözkonusu partiküllerin de Dünya’nın iklimini alt üst edeceğini iddia ederek doğal afetlere yol açacağı kehanetinde bulunuyor.

NASA: NİRİBU BİR PALAVRA

NASA ise ‘Nibiru ve başıboş gezegenlerle ilgili diğer iddialar internet palavrası” diyor. NASA böyle bir kıyamet senaryosunu kesinlikle reddediyor.

Komplo teorilerinin ardında ‘PlanetxNews.com’ diye bir site var. Dünya üzerinde yaşanan son deprem ve volkanik faaliyetlerinin de yaklaşmakta olan gezegenin çekim gücünden kaynaklandığı iddiası söz konusu.

23 Eylül kehaneti doğru çıkmayan ‘Hıristiyan numarolog’ David Meade, İncil ve Giza piramitinde yazanların ‘33’üncü’ güne işaret ettiğini belirterek bunu ‘Güneş tutulmasının 33’üncü gücü’ diye yorumluyor. Meade, 23 Eylül’de kıyametin kopacağını söylemediğini, kıyamet öncesi döneme girildiğini savunarak “Dünya sona ermeyecek, bizim bildiğimiz şekliyle dünya bitiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
NibiruNasaKIYAMET
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