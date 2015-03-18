Müzeye saldırı: Çok sayıda ölü var

18 Mart 2015 Çarşamba 15:16
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Ali Aroui, olayda en az yedi yabancı turistin, bir de Tunuslunun hayatını kaybettiğini açıkladı. En az iki kişi olduğu iddia edilen saldırganların elinde kalaşnikof olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri Tunus Parlamentosu'nun yanındaki müzenin etrafını çevirdi.
İÇERİDE 200 ZİYARETÇİ VARDI
Saldırı esnasında müzede yaklaşık 200 kadar ziyaretçi bulunuyordu.
160 kişinin arka kapıdan kaçtığı, şu anda içeride yaklaşık 30 rehine olduğu tahmin ediliyor. Milletvekili Sayida Ounissi, Twitter'da "parlamentonun boşaltıldığını" yazdı. AFP'ye konuşan bir milletvekili ise silah sesleri duyulur duyulmaz Meclis'in çalışmalarını bıraktığını ve tahliye edildiğini açıkladı.
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Son Güncelleme: 18.03.2015 14:17