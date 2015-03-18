Müzeye saldırı: Çok sayıda ölü var

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Ali Aroui, olayda en az yedi yabancı turistin, bir de Tunuslunun hayatını kaybettiğini açıkladı. En az iki kişi olduğu iddia edilen saldırganların elinde kalaşnikof olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri Tunus Parlamentosu'nun yanındaki müzenin etrafını çevirdi.

İÇERİDE 200 ZİYARETÇİ VARDI

Saldırı esnasında müzede yaklaşık 200 kadar ziyaretçi bulunuyordu.