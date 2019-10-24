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Mutabakat sonrası Rusya kanadından beklenen açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, YPG'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu

DÜNYA 24.10.2019, 12:52
Mutabakat sonrası Rusya kanadından beklenen açıklama geldi
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TÜRKİYE ile Rusya'nın 22 Ekim'de 10 maddelik Suriye mutabakatını imzalamasıyla birlikte terör örgütü YPG'ye 150 saat verilmişti. Mutabakat kapsamında Güvenli Bölge'den çekilecek olan teröristler harekete geçmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YPG'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını bildirdi.

#Rusya Dışişleri Bakanlığı #mutabakat
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